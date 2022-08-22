ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної і пожежної безпеки

Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

У Енергоатомі зауважили, що періодичні обстріли території ЗАЕС створюють серйозні ризики для безпеки станції.

Увага Окупанти обстріляли естакаду на ЗАЕС: в ОВА розповіли, наскільки це небезпечно

Станом на 08:00 22 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції,

– йдеться в повідомленні.

Обстріли ЗАЕС росіянами

5 серпня внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений.

Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

6 серпня через обстріл загарбниками ЗАЕС пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.

13 серпня пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).

А 20 серпня внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), в будівлі вибиті вікна.

Персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень,

– наголошують у Енергоатомі.

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ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію.