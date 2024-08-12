"Дим з'явився після численних вибухів": у МАГАТЕ відреагували на пожежу на території ЗАЕС

Російська армія ввечері 11 серпня влаштували пожежу у градирнях Запорізької АЕС. Про інцидент зрештою висловилися й у МАГАТЕ.

Там зазначили, що пожежа на території ЗАЕС спалахнула після "численних вибухів". Про це представники Міжнародного агентства з атомної енергії заявили у соцмережі Х, раніше відомий як твітер, передає 24 Канал.

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Що розповіли у МАГАТЕ про пожежу на території ЗАЕС

У МАГАТЕ наголосили, що його експерти стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони Запорізької атомної електростанції після "численних вибухів", які пролунали напередодні в неділю ввечері.

В агентстві також заявили, що команда отримала повідомлення від окупаційної адміністрації Запорізької атомної електростанції про "ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень, розташованих на майданчику".

Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося,

– констатували в МАГАТЕ.

Водночас з таким коментарем агентства не погоджуються користувачі соцмережі. Деякі з них просять МАГАТЕ "піднятися і перевірити ситуацію на ЗАЕС, а не копіювати інформацію з ТАРС". Окрім того, люди не погоджуються, що пожежа сталася через падіння дрона, адже "у градирнях нічого не було, тому росіяни точно туди щось поклали".



Реакція мережі на коментар МАГАТЕ стосовно пожежі на ЗАЕС / Скриншот 24 Каналу

До слова, першим про інцидент повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Він підтвердив факт пожежі на градирнях Запорізької атомної електростанції.

За неофіційною інформацією з джерел посадовця на окупованому лівому березі Дніпра, російські війська підпалили значну кількість автомобільних шин на території градирні. Ця акція, за словами Євтушенко, виглядає як спроба посіяти страх серед мешканців неокупованого правого берега.