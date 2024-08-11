Пожежа у градирнях ЗАЕС: що кажуть про поточний радіаційний фон у МВС

Російська армія ввечері 11 серпня влаштувала пожежу у градирнях тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Наразі ситуацію після цього інциденту активно моніторять всі необхідні служби.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що станом на 22:30 змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС після пожежі у градирнях не зафіксовано.

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Яка ситуація з радіаційним фоном поблизу ЗАЕС

Клименко зауважив, що радіонуклідів техногенного походження після пожежі, яку окупанти влаштували у градирнях Запорізької атомної електростанції, не виявлено. Також міністерство посилено слідкує за ситуацією поблизу ЗАЕС.

Пости Укргідрометцентру, розташовані поблизу станції, працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити своєчасне відстежування радіаційного фону,

– заявив глава МВС.

До слова, про пожежу у градирнях ЗАЕС першим повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Посадовець наголосив, що за неофіційною інформацією, яку отримали від джерел з окупованого лівого берега Дніпра, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості, вочевидь, намагаючись посіяти паніку серед жителів неокупованого правого берега.

На інцидент уже відреагував і президент України. Володимир Зеленський заявив, що поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією в Енергодарі, нормальною ситуація не є й не може бути. Також український лідер очікує відповідної реакції від МАГАТЕ.

Коментуючи інцидент, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак закликав місцевих громадян зберігати спокій. Посадовець підкреслив, що Росія продовжує застосовувати тактику терору, шантажу і залякування. І пожежа, яку вони влаштували на території Запорізької АЕС, чергове тому підтвердження.

Стосовно пожежі в градирнях ЗАЕС уже висловилися й в окупаційній адміністрації Запорізької області. Там заявили, що "сталося загоряння в системі охолодження", але запевнили, що "всі шість енергоблоків залишаються в стані холодної зупинки" і "загрози вибуху пари немає".

Сама Запорізька АЕС, за словами посадовців, працює у штатному режимі. Сам вогонь, до речі, вогонь на ЗАЕС вдалось зафіксувати з Нікополя. Це місто в Дніпропетровській області розташовано навпроти окупованого Енергодара, і перебуває під контролем України.