Удар по Кремлю: у BBC вперше зʼявилась правда, на що росіяни перетворили ЗАЕС

Видання BBC опублікувало матеріал в якому мовиться, що Запорізька АЕС сьогодні виконує роль військової бази для росіян. Це підтвердження того, що окупаційна влада перетворила найбільшу атомну станцію Європи на військовий об'єкт.

Як розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, оприлюднення такої інформації на BBC відбулося вперше. У матеріалі була інформація від людей, які перебували всередині ЗАЕС.

Читайте також "Другий Чорнобиль" як зброя паніки: яка справжня мета ударів Росії по підстанціях АЕС

Як Росія хоче використати ЗАЕС?

Репортаж проілюстрували фото на яких видно техніку, зброю. Це допоможе перевести питання ЗАЕС в іншу площину – з об'єкта енергетики у військовий, що є суттєвою зміною для міжнародного права. Цікаво, що це може допомогти виключити Росію з МАГАТЕ.

Тоді росіяни не зможуть чинити такий великий вплив на атомну енергетику, розповсюджувати свої наративи. Адже ми не до кінця розуміємо цей вплив,

– додав Петро Андрющенко.

Наприклад, Африка є зоною інтересів Росії. Вони хочуть зайти туди зі своїми атомними станціями. Якщо окупанти не будуть в МАГАТЕ, то не зможуть цього зробити. Отже, це велика геополітична гра, яка може принести бонуси Україні та боляче вдарити по Кремлю.

Що зараз відбувається на ЗАЕС?