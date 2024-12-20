Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту

Росія вкотре 20 грудня обстріляла Україну. Через атаки ️Запорізька АЕС опинилася знову на межі блекауту.

Відключилась одна з двох ліній електропередачі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міненерго.

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Окупанти регулярно обстрілюють ЗАЕС

Через російські обстріли відключилась одна лінія, яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об'єднаною енергосистемою України.

Сьогодні знову через ворожі обстріли Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення з українською енергосистемою… Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України,

– написав міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетики приступлять до відновлення лінії живлення, коли це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, що це трапляється уже не вперше. Зокрема, 3 таких випадки було у листопаді. Востаннє ЗАЕС була на межі блекауту – 30 листопада. Тоді лінії вдалося заживити уже на наступний день.

До слова, за час окупації у 2022 році станція уже 8 разів переживала блекаути.