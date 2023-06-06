Рівень води в резервуарі ЗАЕС серйозно впав: чи є загроза ядерній безпеці станції

Підрив російськими військовими Каховської ГЕС створює загрозу на Запорізькій АЕС. Робота атомної станції напряму залежить від рівня води в резервуарі, який використовується для охолодження реакторів.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що рівень води в резервуарі ЗАЕС серйозно впав. За його словами, якщо рівень води в резервуарі впаде нижче 12,7 метра, то її не вдасться продовжувати туди закачувати.

Дивіться також Зеленський провів засідання РНБО, триває евакуація: головне про підрив Росією Каховської ГЕС

На ЗАЕС може порушитись робота аварійних генераторів

У МАГАТЕ застерегли, що тривала відсутність води для охолодження на ЗАЕС порушить роботу аварійних дизельних генераторів.

Відсутність охолоджувальної води в основних системах упродовж тривалого періоду часу спричинить розплавлення палива та непрацездатність аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає,

– зазначається у заяві.

У МАГАТЕ також сказали, що охолоджувальної води для ЗАЕС магістральною лінією має вистачити на кілька днів.

Водночас безпосередньої загрози ядерній безпеці на ЗАЕС через підрив російськими загарбниками Каховської ГЕС немає. У МАГАТЕ заявили, що поінформовані про повідомлення щодо пошкоджень на Каховській гідроелектростанції.

Експерти агентства на Запорізькій атомній електростанції уважно стежать за ситуацією, безпосередньої загрози ядерній безпеці на станції немає,

– зазначили в МАГАТЕ.

Разом з тим, у МАГАТЕ повідомили, що рівень води в Дніпрі знижується зі швидкістю приблизно 5 сантиметрів на годину.

Наразі на ЗАЕС намагаються закачувати якомога більше води у канали охолодження та пов'язані з ними системи та відключають неосновних споживачів води.

Керівництво ЗАЕС обговорює низку альтернативних джерел води для охолодження атомного об'єкта, серед яких великий ставок-охолоджувач поруч зі станцією.

Оскільки реактори були зупинені на багато місяців, за оцінками, цього ставка буде достатньо для забезпечення водою (станції – 24 Канал) для охолодження протягом кількох місяців. Агентство підтвердить це найближчим часом,

– йдеться у повідомленні.

Гроссі закликав Росію та Україну гарантувати недоторканність ставка. Він також повідомив, що здійснить "необхідний" візит на ЗАЕС, запланований на наступний тиждень.

ЗАЕС працює в штатному режимі

За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, ЗАЕС працює в штатному режимі, пише Суспільне. Проблем з питною водою на Запоріжжі немає, а радіаційний фон в нормі.

"Перша хвиля була найважча, друга хвиля зниження води спостерігатиметься за 2 доби", – сказав очільник Запорізької ОВА.

Водночас ставленик Кремля на окупованому Запоріжжі Євген Балицький заявив, що рівень води в Дніпрі в районі Запорізької АЕС упав на 2,5 метра. За його словами, очікується падіння до 7 метрів.

Росія підірвала Каховську ГЕС: головне про теракт