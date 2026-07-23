Це один із найважливіших нафтотранспортних вузлів системи "Транснєфть" на Уралі.

Що відомо про атаку?

Під прицілом буда лінійно-виробнича диспетчерська служба (ЛВДС) "Субханкулово". Це виробничий підрозділ Туймазинського нафтопровідного управління АТ "Транснефть – Урал".

Він керує перекачуванням нафти з родовищ Західного Сибіру та Башкирії далі на НПЗ або до магістральних експортних трубопроводів.

ЛВДС являє собою комплекс споруд та об'єктів, що включають 3 насосні станції, 10 резервуарів. Загалом вона обслуговує 4 ділянки нафтопроводів протяжністю 612 кілометрів.