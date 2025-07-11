Зафіксовано виліт Ту-95МС з двох аеродромів у Росії, – моніторингові канали

З авіабаз "Оленья" та "Енгельс" вночі 11 липня злетіли російські бойові літаки Ту-95МС. Виліт може бути бойовим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові канали.

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Що відомо про виліт літаків?

Монітори близько 23:30 написали про зліт щонайменше двох бортів Ту-95 МС з аеродрому "Оленья" та ще одного з "Енгельса". У Повітряних силах поки інформацію не підтвердили.

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС здатен нести крилаті ракети Х-101.

Пізніше, близько 23:49, монітори пишуть кількість бортів у повітрі збільшилась до 5.

Крім того, пишуть про один борт Ту-160.

За даними моніторів, якщо виліт бойовий, то приблизний час пуску ракет з 01:30 до 04:30.

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Окрім зліту бомбардувальників Україна перебуває під атакою "Шахедів". Ввечері близько 18:15 перші ворожі БпЛА з'явились у повітряному просторі країни.