Раз на кілька місяців таке відбувається, – опозиціонер про таємничу загибель менеджера Мосбіржі

Наприкінці липня стало відомо про смерть топменеджера Московської біржі Георгія Чибісова. Під час прогулянки Москвою-рікою він впав з катера. В Росії вже була серія підозрілих випадків самогубства та смертей.

Про це зазначив в розмові з 24 Каналом російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, нагадавши про смерті серед представників нафтогазового сектора Росії. Зокрема у 2022 році голова ради директорів "Лукойл" Равіль Маганов випав з вікна Центральної клінічної лікарні в Москві.

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Дивні смерті в Росії відбуваються з певною періодичністю

Галлямов зазначив, що табу на вбивства в Росії зняті. Коли людей вбивають масово, як це відбувається на фронті, то вже кілька інших смертей вважаються дрібницею, на яку буцімто й не варто звертати увагу.

Раз на кілька місяців такі дивні події відбуваються. Немає ніяких підстав вважати, що за цим не стоять угрупування з російських спецслужб. Гранична межа прийняття рішень щодо вбивств суттєво знижена, це вже держава терорист,

– наголосив Галлямов.

Політтехнолог розповів, що не ознайомлений з проблематикою роботи Мосбіржі, тому йому важко сказати, чим і кому міг завадити цей топменеджер. Однак очевидним є те, що через біржу йшов великий потік грошей.

В теперішній Росії у випадку наявності фінансових потоків ситуація, коли б туди не влізли якісь чекісти, неможлива. Це ще один сигнал російським елітам, які надіються пересидіти,

– підсумував Галлямов.