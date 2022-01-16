Загадкові дрони помітили у Швеції над АЕС: їх не змогли перехопити навіть гелікоптери

Про незвичайний інцидент повідомили шведські правоохоронці. У суботу, 15 січня, у небі над двома атомними станціями помітили загадкові дрони.

Ці безпілотники кружляли над АЕС Форсмарк (на сході Швеції) й Оскарсхамн (трохи південніше). Що це за пристрої, чиї вони та для чого літали над енергостанціями – наразі невідомо.

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У Швеції помітили два дрони над атомними станціями

Інцидент трапився 15 січня. Над атомними станціями Форсмарк та Оскарсхамн у Швеції помітили неопізнані безпілотники. Ясна річ, небо там є закритим – адже АЕС є стратегічними об'єктами.

Відтак влада Швеції негайно підняла у повітря свої БПЛА та вертольоти , пише SVT, щоб перехопити дрони. Та цей захід не допоміг.

, пише SVT, щоб перехопити дрони. Та цей захід не допоміг. Безпілотники зникли у невідомому напрямку, і шведам не вдалося з'ясувати, ані де вони сіли, ані чиї вони, ані з якою метою літали над АЕС.

Поліція тільки запевнила: "Немає жодних ознак того, що дрон скинув що-небудь у районі" атомних станцій, або що сідав на їхній території. Слідство ж наразі триває. А місцеві ЗМІ пишуть, що дрони бачили цього ж дня і біля інших станцій.

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