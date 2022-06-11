Загадковий літак з Литви без дозволу пролетів 6 країн НАТО: за справу взялася поліція

Невідомий літак, який пролетів кілька країн Європейського Союзу без дозволу, зацікавив поліцію. В Литві, звідки вилетів літак, планується розслідування.

Літак Beechcraft, який порушив повітряний простір кількох країн ЄС та НАТО 8 червня, зацікавив не тільки військово-повітряні сили, але і поліцію.

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Як розповів представник департаменту поліції Рамунас Матоніс, досудове розслідування поки не розпочалося, наразі "з'ясовуються обставини".

Раніше повідомлялось, що літак перетнув 4 кордони з різними країнами, проте, за даними міністра внутрішніх справ Болгарії Бойка Рашкова, повітряний транспорт пролетів над 6 країнами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Сербією, Румунією та Болгарією.

За словами Рашкова, у літаку було 2 людини. Команда не мала затвердженого плану польоту, а транспондери літака було вимкнено. Пілот не реагував на радіозапити та візуальні сигнали від військових та радистів.

Повітряна навігація повідомила, що протягом останніх 90 днів не отримувала планів польоту, команда літака не вступала в контакт із операторами.

Директор Агентства транспортних компетенцій департаменту цивільної авіації Альвідас Шумскас заявив, що не може докладно прокоментувати ситуацію, оскільки небагато інформації.

На питання, хто летів, як летів, я не можу сьогодні відповісти,

– додав він.

За даними литовських ЗМІ, Beechcraft минулого тижня продав директор аеропарку Ніди, пілот Бронс Заронскіс. При цьому чоловік стверджує, що не знає, хто був покупцем. Заронскіс повідомив, що літак придбала якась організація – домовлялися за покупку літака російською мовою.

Деталі про загадковий літак

Літак послідовно перехоплювали румунській та угорські Повітряні сили. Також політ Beechcraf контролювали американські літаки F-16 із румунської військової авіабази НАТО. Транспорт летів на малій висоті - імовірно, щоб літак не засікли радари.

У повітрі несанкціонований політ контролювали представники Військово-повітряних сил (ВПС) Румунії та Угорщини, а також американськими літаками НАТО.

Близько 19:00 літак протягом двох хвилин перетинав повітряний простір Сербії, а потім залетів до Болгарії.