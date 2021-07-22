Загадково зник 5 днів тому: біля Львова перехожий випадково врятував знесиленого дідуся

Неподалік Львова 19 липня зник 72-річний Борис Бессараб. Чоловіка шукали правоохоронці та волонтери. Однак пенсіонера, який впав дорогою додому, випадково врятував перехожий.

Зниклий прямував додому з дачі. Однак він вирішив скоротити шлях і потрапив у пастку на болотистій ділянці.

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Пенсіонер зник 5 днів тому

У Пошуково-рятувальній волонтерській асоціації повідомили, що 19 липня неподалік Львова зник 72-річний Борис Бессараб.

Чоловік проживає на вулиці Масарика.

18 липня він перебував у своєму дачному будиночку у селі Вислобоки.

Наступного дня він повинен був їхати додому у Львів.

Однак пенсіонер не повернувся. Зв'язок з ним був відсутній.

Рідні нічого не знали про його місце перебування.

Чоловіка шукали поліція та волонтери.



Борис Бессараб зник 19 липня / Фото Sarva

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Знесиленого чоловіка випадково врятував перехожий

Перехожий 22 липня біля Дублян випадково натрапив на знесиленого літнього чоловіка. Він лежав на болотистій ділянці неподалік дороги. Пенсіонер просив про допомогу й дуже хотів зателефонувати рідним, щоб повідомити про себе.

На місце події викликали медиків, які відвезли пенсіонера у лікарню міста Дубляни. Після огляду його скерували в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова. Врятованим чоловіком виявився безвісти зниклий Борис Бессараб.

Пенсіонер, повертаючись з дачі, вирішив скоротити шлях. Дорогою він впав на болотистій ділянці. Там рідко ходять люди, тож чоловіка знайшли лише через 5 днів. Наразі пенсіонер перебуває у безпеці та під наглядом медиків.



Пенсіонер впав, повертаючись з дачі / Фото "Варта 1"