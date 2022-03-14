Загарбники знімають чергову пропаганду про те, як рятують Енергодар "400-ма пачками крупи"

Окупанти продовжують пробивати дно. Зокрема тепер вони знімали черговий матеріал, як роздають енергодарцям мізерні пакунки з їжею. Водночас гумдопомогу від нашої держави відібрали собі.

Про це повідомили в Енергоатомі. Там зазначили, що російські окупанти намагаються вручити мешканцям Енергодару надзвичайно "багаті" пакунки з їжею.

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Кожного понеділка по горошині

Невже вони думають, що нагодують 50-тисячне місто за допомогою 400 пачок крупи? Хіба що кожного понеділка по горошині й лише для пенсіонерів,

– мовиться в дописі.

Водночас зазначається, що гуманітарну допомогу від України, яка надійшла з Запоріжжя окупанти відібрали собі й не збираються віддавати мешканцям.



Окупанти знімають чергове кіно з "допомогою" в Енергодарі / Фото з телеграм-каналу Енергодар

Російські окупанти в Енергодарі: останнє

Російські загарбники нищать українські символи у тимчасово окупованих містах. Зокрема в Енергодарі нелюди вже зруйнували 2 пам'ятки.

Також сьогодні, 14 березня, стало відомо, що рашисти знищили міст, який з'єднував Енергодар із Запоріжжям. Водночас об'їхати можна лише поганими дорогами через гарячі точки, які контролює ворог.

Крім того, російські окупанти стоять на в'їзді в Енергодар та на перехрестях міста. Так вони не тільки перекривають в'їзди та виїзди, але й чинять систематичний моральний тиск на мешканців. Очевидці стверджують, що на місці працюють чеченці, які проводять обшуки.

До слова – Втратили сполучення між Запоріжжям і Енергодаром: дивіться відео