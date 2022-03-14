Загарбники знімають чергову пропаганду про те, як рятують Енергодар "400-ма пачками крупи"
Джерело:Енергоатом
Окупанти продовжують пробивати дно. Зокрема тепер вони знімали черговий матеріал, як роздають енергодарцям мізерні пакунки з їжею. Водночас гумдопомогу від нашої держави відібрали собі.
Про це повідомили в Енергоатомі. Там зазначили, що російські окупанти намагаються вручити мешканцям Енергодару надзвичайно "багаті" пакунки з їжею.
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Кожного понеділка по горошині
Невже вони думають, що нагодують 50-тисячне місто за допомогою 400 пачок крупи? Хіба що кожного понеділка по горошині й лише для пенсіонерів,
– мовиться в дописі.
Водночас зазначається, що гуманітарну допомогу від України, яка надійшла з Запоріжжя окупанти відібрали собі й не збираються віддавати мешканцям.
Окупанти знімають чергове кіно з "допомогою" в Енергодарі / Фото з телеграм-каналу Енергодар
Російські окупанти в Енергодарі: останнє
- Російські загарбники нищать українські символи у тимчасово окупованих містах. Зокрема в Енергодарі нелюди вже зруйнували 2 пам'ятки.
- Також сьогодні, 14 березня, стало відомо, що рашисти знищили міст, який з'єднував Енергодар із Запоріжжям. Водночас об'їхати можна лише поганими дорогами через гарячі точки, які контролює ворог.
- Крім того, російські окупанти стоять на в'їзді в Енергодар та на перехрестях міста. Так вони не тільки перекривають в'їзди та виїзди, але й чинять систематичний моральний тиск на мешканців. Очевидці стверджують, що на місці працюють чеченці, які проводять обшуки.
До слова – Втратили сполучення між Запоріжжям і Енергодаром: дивіться відео