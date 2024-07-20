В Одесі у закинутому санаторії "Куяльник" трагічно загинула 13-річна дівчинка

В Одесі двоє дівчат-підлітків пішли до закинутої будівлі санаторію "Куяльник" малювати графіті. Одна із подруг зірвалась з висоти та загинула.

Смертельний інцидент трапився на території Пересипського району Одеси. Там двоє 13-річних дівчат розписували стіни покинутої багатоповерхівки.

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Як загинула дівчинка

Коли сталася трагедія, неповнолітні одеситки малювали фарбами на стінах між чотирнадцятим та п’ятнадцятим поверхами. Одна з дівчат захотіла помилуватися своїм малюнком, зробила крок назад, не втрималась і впала в проміжок між сходами. На жаль, дитина загинула на місці.

У поліції кажуть, що родина загиблої раніше не мала проблем із законом. Батьки дівчинки розповідають, що донька відпросилася погуляти з подругою і постійно була на зв'язку. Близько 18-ої вона подзвонила мамі і сказала, що вже планує йти додому. Однак за годину припинила відповідати на дзвінки.

Тіло загиблої правоохоронці направили на експертизу. Попередньо, смерть дитини настала від травм в результаті падіння з висоти.

За фактом загибелі дівчинки розпочато провадження з приміткою "нещасний випадок".

В Одесі 13-річна дівчинка впала з висоти і загинула / Фото Нацполіція

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