17-річна дівчина загинула у пожежі в гуртожитку: що відомо про трагедію на Харківщині

У Змієві спалахнув 5-поверховий гуртожиток. Мешканців будинку евакуювали. Втім, не минулося й без жертв.

Сьогодні, 10 серпня, незадовго до 15:00 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у гуртожитку. Горіла кімната на 3-му поверсі. Вогонь охопив площу 18 квадратних метрів.

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Намагалася врятуватися самостійно

Надзвичайники встановили, що в коридорі 3-го поверху та поверхами вище є сильне задимлення. Тому одразу було прийняте рішення про евакуацію людей. Під час проведення розвідки у задимленому коридорі рятувальники виявили тіло загиблої 17-річної дівчини. Вона намагалась вийти крізь дим назовні, але отримала смертельне отруєння чадним газом.

Вогнеборці вивели на свіже повітря 9 мешканців будинку. Пожежу вдалось локалізувати о 15:20 та загасити повністю о 16:16. ️Причина її виникнення встановлюється.

Наслідки пожежі у Змієві / Фото ДСНС

Нагадаємо, що на Одещині знайшли тіло зниклої безвісти 13-річної дівчинки, яка пірнула у Дунай.