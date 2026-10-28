У Монако затримали українця через загибель члена правлячої родини

Поліція Монако затримала 42-річного громадянина України у справі про смерть 29-річного члена князівської родини Антуана де Массі. Чоловікові висунули обвинувачення в ненавмисному вбивстві та ненаданні допомоги.

Підозрюваний спростовує свою провину. Про це повідомляє видання Le Figaro.

Що відомо про справу?

Чоловіка помістили під попередній арешт за рішенням генеральної прокуратури князівства. Затриманий 42-річний українець проживає в Монако вже тридцять років. Під час перебування під вартою він повністю заперечував свою причетність до інкримінованих подій.

Тіло Антуана де Массі виявили на розділовій смузі в прибережному районі Ларвотто. Загиблий був онуком принцеси Антуанетти – старшої сестри принца Реньє III, батька чинного князя Монако Альбера II.

Згідно з висновками проведеного розтину, імовірною причиною загибелі де Массі стало падіння з висоти тринадцяти метрів.

За підсумками розслідування, проведеного судовою поліцією, сьогодні вранці було порушено кримінальну справу, яку передано слідчому судді для продовження розслідування за фактами, що кваліфікуються як ненавмисне вбивство та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеці,

– заявив генеральний прокурор Монако Стефан Тібо.

Офіційні органи поки що не розголошують точний характер дій, які закидають українцю. Водночас інформоване джерело розповіло, що в ніч на неділю де Массі бачили біля нічного клубу: він помітно хитався, а поруч перебував невідомий чоловік, який надавав йому підтримку.

Нагадаємо, що у суботу, 24 жовтня, в Румунії також затримали українця. Чоловіка підозрюють в організації масштабні мережі сайтів із забороненими відео з дітьми.