Воїн із Кременчука загинув під час штурму на Харківському напрямку

Під час ворожого штурму 9 травня на Харківському напрямку загинув Дмитро Олійник. Боєць із Кременчука добровільно вступив до ЗСУ для захисту України від російської агресії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Департамент соціального захисту населення Кременчука. Дмитро обіймав посаду стрільця-помічника гранатометника і загинув під час ворожого штурму неподалік Лозової, коли російські війська розпочали атаку на українські позиції.

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Полтавець загинув у бою під час ворожого штурму

Він добровільно вступив до Збройних сил після початку повномасштабного вторгнення та мужньо обороняв рубежі під Харковом.

З великим сумом і глибоким смутком повідомляємо, що 9 травня 2025 року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ російської федерації вірний син та люблячий чоловік, відданий захисник Батьківщини – Олійник Дмитро Володимирович,

– йдеться у повідомленні.

Прощання з героєм відбудеться 26 травня. О 12:00 у Свято-Миклаївському соборі розпочнеться церемонія, а о 13:00 – поховання з військовими почестями на Свіштовському кладовищі.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін також підтвердив, що Дмитро загинув під час запеклого бою з російськими окупантами.