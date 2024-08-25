"Не допустили падіння на будинки": мама пілота "Джуса" відвідала місце, де загинув її син

Рівно рік тому внаслідок авіатрощі на Житомирщині загинули три українські пілоти. Серед них був відомий льотчик на позивний "Джус". Напередодні річниці загибелі сина його мама побувала на місці, де сталася трагедія.

Мама пілота Лілія Авер'янова відвідала селище Сінгури у Житомирській області. Жінка поспілкувалася з місцевими мешканцями, на чиїх очах відбулася аварія. Вона побачила місця, де впали військові літаки, та посадила там квіти.

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"Це велике диво, що нічого не постраждало на землі"

Пані Лілія розповіла подробиці аварії. Жінка каже, що пілоти до останнього уникали падіння на житлові будинки. Один Л-39 впав у поле, а другий у лан. Після зіткнення літаки втрачали висоту, а поряд була школа зі стадіоном.

Я розумію, що вони катапультувалися горизонтально. Літаки повернуло в бік і замість вверх, вони полетіли в бік. І висоти критично не вистачало для розкриття парашутів. Але під час падіння літаків нічого на землі не постраждало. Жодної шкоди. Це дивовижно. Ми прийшли до висновку, що вони робили це усвідомлено,

– сказала мама "Джуса".

Жінка каже, що її син після падіння був ще живий. Усі розуміли, що його врятувати не вдасться, втім, забрали швидкою.

Нагадаємо, що внаслідок авіатрощі на Житомирщині загинули три українські пілоти Андрій Пільщиков, В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.