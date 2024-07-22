Фаріон загинула за українську позицію, ворог прагне роз'єднати українців, – Буданов

У Львові у понеділок, 22 липня, поховали вбиту мовознавицю Ірину Фаріон. Її смерть прокоментував голова ГУР Кирило Буданов.

Він вважає, що Ірина Фаріон загинула за українську позицію. А її смертю ворог хоче роз'єднати українців.

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Вбивство Фаріон – виклик для України

Вбивство Ірини Фаріон Кирило Буданов назвав викликом для українців.

Холоднокровне вбивство відомої мовознавиці – виклик для всього українського суспільства, злочин проти основоположних прав і свобод українців,

– написав він.

Він додав, що ця трагедія продемонструвала, що "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби роз'єднати нашу націю". Голова ГУР також наголосив, що українці не мають права забути, що, попри відмінності в політичних поглядах, право на думку та власні переконання – священне.

"Це фундамент нашої свободи, і кожен, хто на це зазіхає – має бути покараний. Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави", – підсумував він.