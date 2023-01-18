У Броварах загинули всі, хто перебував на борту вертольота МВС, – Геращенко

Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту вертольота ДСНС загинули всі. Відомо, що там було не тільки керівництво МВС.

За даними Геращенка, причину трагедії встановлюють слідчі. Також ексзаступник міністра заявив, що наразі немає даних, що саме спричинило авіакатастрофу.

Зауважте Глава МВС Денис Монастирський загинув внаслідок падіння вертольота в Броварах

Що написав Геращенко про трагедію

Антон Геращенко написав, що в авіакатастрофі загинули його друзі, державні діячі України:

міністр МВС Денис Монастирський;

перший заступник міністра Євген Єнін;

державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Денис, Женя, Юрко, кожен, хто був на борту вертольота, були патріотами України, кожен на своєму місці захищав та зміцнював Україну,

– написав Геращенко.

Він такою висловив співчуття рідним та близьким керівництва МВС та сім'ям всіх загиблих у цій катастрофі.

Хто був на борту вертольота ДСНС

За даними Геращенка, загинули всі, хто був на борту гелікоптера ДСНС. За даними Офісу Президента, там перебувало 9 осіб, попередньо, вони загинули.

Станом на 11 годину 18 січня імена шести інших людей з гелікоптера не повідомили.

Кирило Тимошенко заявив на брифінгу в Броварах, що делегація разом з керівництвом МВС летіла у відрядження в одну з "гарячих" точок. Він також пообіцяв надати більше подробиць трохи пізніше.

Коротко про трагедію в Броварах

Вранці 18 січня у Броварах впав вертоліт ДСНС, на якому було керівництво МВС. Під час падіння гелікоптер зачепив дитячий садок та полетів у напрямку багатоповерхівки, де і зупинився.

За даними глави Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, станом на 10:30 18 січня: