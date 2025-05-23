У Росії ліквідували головного конструктора оборонного заводу, – ЗМІ

У Росії ймовірно ліквідували головного конструктора оборонного підприємства "Курганприбор" Андрія Кондратьєва. Напад стався у під'їзді його будинку.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на джерела в українських спецслужбах, передає 24 Канал. У Росії ймовірно усунули головного конструктора оборонного підприємства "Курганприбор" Андрія Кондратьєва.

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У Росії вбили конструктора військової техніки

Інцидент стався напередодні ввечері у Кургані, просто в під’їзді житлового будинку, де мешкав чиновник.

За попередніми даними, напад був цілеспрямованим: зловмисник завдав Кондратьєву кілька потужних ударів по голові. Російські пропагандистські ресурси заявляють, що той нібито перебуває у реанімації, однак українські джерела припускають, що Кондратьєва вже ліквідовано. Його стан уточнюється.

Що відомо про “Курганприбор”

Підприємство, де працював Кондратьєв, займається виготовленням військової електроніки та систем наведення, зокрема для російських БпЛА та ППО. У ЗМІ воно неодноразово згадувалося як одне з ключових у структурі ВПК Росії.

За даними відкритих джерел, “Курганприбор” є підсанкційним і працює у тісному зв’язку з Міноборони Росії.

До слова, на тлі повномасштабної війни проти України в Росії почастішали диверсії на оборонних підприємствах та “таємничі” смерті людей, пов’язаних з ВПК. Це вже не перший випадок ліквідації чиновника чи науковця, який має відношення до виробництва озброєння.

Водночас жодної офіційної версії російські силові структури не оприлюднили. Українські спецслужби не коментують свою можливу причетність до нападу.