"Максиму погано, горло прорізане": триває суд щодо загибелі підлітка на станції фунікулера

Максим Матерухін загинув на київському фунікулері 7 квітня. Звинувачення висунули співробітнику УДО Артему Косову.

Хлопець був футболістом, любив молодшого брата, думав іти в армію. Рідні вимагають пожиттєвого покарання.

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На суді виступив батько Максима Матерухіна

Олександр Матерухін сказав, що не прагне матеріального відшкодування. Цю позицію родина висловлювала і раніше. А ще вони не почули вибачень.

Навіщо нам щось з боку злочинця? Позиція така: потрібно, щоб він сів. Нам нічого не потрібно, ніякі гроші. (...) Наступного дня, після вбивства мого сина, було повідомлення від мами Артема. "Добрий день! Я – мама Артема. У нас спільне горе...". Яке наше спільне горе? Ваш син причесаний, одягнений сидить тут… До нас ніхто не звертався,

– зазначив батько загиблого хлопця.

За словами Олександра, син не був конфліктним, мав багато друзів. Про те, що сталася трагедія, повідомили матері. Свідок нападу на хлопця сказав "Максиму погано на фунікулері, горло прорізане". Вона не встигла доїхати.

Спершу в суді вирішили допитати потерпілу сторону, відтак свідків, вивчити докази та документи, а наостанок — допитати підозрюваного. Артем Косов свою провину не визнає. Йому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Наступне засідання відбудеться 13 серпня, мають допитати семеро свідків.

Як загинув Максим Матерухін: деталі від прокурорки

Співробітник УДО Артем Косов 7 квітня 2024 року о 19:25 пройшов до платформ через турнікет нижнього фунікулера, одягнутий у куртку темно-зеленого кольору, у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Рухаючись у вагоні фунікулера, він нецензурно лаявся. Почав нецензурно висловлюватись у бік неповнолітніх, серед яких був Матерухін.

Приблизно о 19:36, коли фунікулер зупинився, підозрюваний пішов не на вихід за станції, а до нижньої частини платформи, виштовхуючи при цьому пасажирів, та зупинився біля нижніх дверей.

"Реалізовуючи свій злочинний умисел, Косов у присутності великої кількості людей, у тому числі неповнолітніх, дочекавшись, коли неповнолітній Матерухін вийшов з дверей вагона, схопив руками його за плечі та з використанням фізичної сили кинув останнього у бік скляних вікон будівлі станції", – розповіла прокурорка.

Максим Матерухін упав на скло, діставши різані рани обличчя та лобної кістки, на передній та бічній частинах шиї, пересічення гортані, внаслідок чого настала смерть.