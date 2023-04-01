"Бережіть себе": одне з останніх відео загиблого захисника "Моджахеда"
1 квітня 2023, 17:54Читать новость на русском
У боях біля Бахмута 1 квітня загинув доброволець Даниїл Ляшук з позивним "Моджахед". В останньому зверненні він закликав українців берегти себе.
Ляшук оприлюднив відео, у якому показав, що на фронті мете сніг, передає 24 Канал. За словами "Моджахеда", така сувора погода припала саме на дні Рамадану.
До речі "Моджахед" – на щиті: все, що відомо про полеглого Даниїла Ляшука
Дні Рамадану завжди холодні, навіть якщо весна...Бережіть себе,
– сказав "Моджахед".
Одне з останніх відео "Моджахеда":
Загибель "Моджахеда": що про нього відомо
У боях на Бахмутському напрямку загинув білоруський доброволець-мусульманин Даниїл Ляшук із позивним "Моджахед".
- Ляшук народився у Бресті, що в Білорусі. Однак потім переїхав до України. До речі, українського громадянства він так і не отримав, хоча мріяв про це.
- До 2014 року він жив в окупованому Криму. Після початку окупації півострова пішов воювати на боці України.
- Доброволець був командиром та засновником бойової групи "Вендетта".
- Двічі отримував важкі поранення, але все одно йшов на фронт. У серпні 2022 року під час виконання бойового завдання "Моджахед" отримав друге тяжке поранення живота.
- До речі, Ляшука затримувалм у кримінально-політичній справі проти батальйону "Торнадо". Йому представили звинувачення у низці важких злочинів, які доброволець відкидав. У 2021 році його відпустили з-під варти.
Друзі вохна закликають посмертно надати йому звання Героя України та громадянство країни, за яку він загинув.