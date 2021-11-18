Загибель сім'ї із 4 дітьми на Вінниччині: у поліції назвали ймовірну причину трагедії

У селі Мар'янівка, що на Вінниччині, в сільському будинку загинула ціла родина. У поліції назвали ймовірну причину трагедії, в якій загинули 4 дітей та їхні батьки.

Про загибель людей розповіла староста села, яка 18 листопада зателефонувала в поліцію. Загиблим дітям було 6, 8, 9 та 11 років.

Читайте також Четверо дітей та двоє дорослих вчаділи на Вінниччині, – ДСНС

Родина могла загинути через несправну проводку

Слідчо-оперативна група поліції та криміналісти проводять першочергові слідчі дії на місці трагедії.

За попередньою інформацією, загибель родини могло спричинити тління несправної проводки у будинку,

– розповіли правоохоронці.

У відомстві намагаються з'ясувати всі обставини в межах відкритого кримінального провадження за фактом умовного вбивства з відміткою "нещасний випадок".

Приміщення будинку було сильно задимлене

Рятувальники повідомили, що працівники поліції та слідчо-оперативна група встановила, що приміщення будинку було сильно задимлене унаслідок займання на кухні.

Ймовірна причина загибелі – отруєння продуктами горіння. На місці події працюють фахівці поліції та дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС,

– розповіли рятувальники.

Вони додали, що причини пожежі встановлюють фахівці.

Поліція та рятувальники намагаються з'ясувати причину загибелі родини / Фото Нацполіції та ДСНС

Коротко про трагічну загибель родини на Вінниччині

18 листопада в селі Мар'янівка, що в Хмільницькому районі на Вінниччині загинула ціла родина.

У поліцію звернулась староста села й повідомила, що в приватному будинку виявили мертвими 44-річного чоловіка, його 34-річну дружину та їхніх дітей віком 6, 8, 9 та 11 років.

У поліції відкрили справу та встановлюють обставини злочину. Причину пожежі намагаються встановити фахівці.

Рятувальники закликали цінувати своє життя, піклуватись про безпечність оселі, стежити за справністю електроприладів та електромережі.