Загибель сім'ї із 4 дітьми на Вінниччині: у поліції назвали ймовірну причину трагедії
Джерело:Нацполіція України
У селі Мар'янівка, що на Вінниччині, в сільському будинку загинула ціла родина. У поліції назвали ймовірну причину трагедії, в якій загинули 4 дітей та їхні батьки.
Про загибель людей розповіла староста села, яка 18 листопада зателефонувала в поліцію. Загиблим дітям було 6, 8, 9 та 11 років.
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Родина могла загинути через несправну проводку
Слідчо-оперативна група поліції та криміналісти проводять першочергові слідчі дії на місці трагедії.
За попередньою інформацією, загибель родини могло спричинити тління несправної проводки у будинку,
– розповіли правоохоронці.
У відомстві намагаються з'ясувати всі обставини в межах відкритого кримінального провадження за фактом умовного вбивства з відміткою "нещасний випадок".
Приміщення будинку було сильно задимлене
Рятувальники повідомили, що працівники поліції та слідчо-оперативна група встановила, що приміщення будинку було сильно задимлене унаслідок займання на кухні.
Ймовірна причина загибелі – отруєння продуктами горіння. На місці події працюють фахівці поліції та дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС,
– розповіли рятувальники.
Вони додали, що причини пожежі встановлюють фахівці.
Поліція та рятувальники намагаються з'ясувати причину загибелі родини / Фото Нацполіції та ДСНС
Коротко про трагічну загибель родини на Вінниччині
- 18 листопада в селі Мар'янівка, що в Хмільницькому районі на Вінниччині загинула ціла родина.
- У поліцію звернулась староста села й повідомила, що в приватному будинку виявили мертвими 44-річного чоловіка, його 34-річну дружину та їхніх дітей віком 6, 8, 9 та 11 років.
- У поліції відкрили справу та встановлюють обставини злочину. Причину пожежі намагаються встановити фахівці.