Загибель військових у центрі "Десна": у ДБР кажуть, що здетонував артилерійський снаряд

Військові у навчальному центрі "Десна" на Чернігівщині загинули внаслідок детонації артилерійського снаряду. Однак розслідування ще триває.

Кримінального провадження відкрили щодо порушення правил поводження зі зброєю. Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Раніше У навчальному центрі на Чернігівщині загинули 4 військових

Такі справи потребують тиші

Слідчі вже зібрали всю необхідну інформацію, але оприлюднювати певні деталі не можуть.

Слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд,

– зазначила Сапьян.

Вона зазначила, що тривають експертизи і досудове розслідування. Окремо вона наголосила, що кримінальні справи стосовно наших військових люблять тишу.

Що відомо про загибель військових

19 березня повідомили, що сумний інцидент стався на Чернігівщині у 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого. Там загинули 4 військових.

ДБР попередньо встановило, що під час штатних стрільб здетонував снаряд. Відкрили справу.

Тіла 4 військовослужбовців направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень.

Нагадаємо, 169-ий навчальний центр "Десна" – це військова частина ЗСУ. Вона спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ та підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ. Частина розташована в однойменному селищі Чернігівської області.