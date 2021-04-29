Товариш плутається у свідченнях: нові подробиці загибелі туриста в Карпатах

У Карпатах 27 квітня рятувальники знайшли тіло Олексія Кушнірука – 40-річного киянина, який заблукав 13 лютого. Друг загиблого розповів, як проходили пошуки, і заявив: товариш Олексія, з яким того дня разом заблукали, постійно плутається в розповідях того, що тоді сталося.

Нові подробиці зникнення Олексія Кушнірука та пошуково-рятувальної операції, яка з перервою тривала понад 2 місяці, розповів його друг Олексій.

Важливо Дива не сталось: туриста, якого в Карпатах шукали 2 місяці, знайшли мертвим

Чоловік розповів: з загиблим товаришував з дитинства, а коли той зник, а пошуки не давали результатів 2 місяці, рідні просто не могли з цим змиритися.

Тоді він разом зі ще сімома людьми підготувалися до операції та 25 квітня разом з рятувальниками її відновили. Це зробили вперше після 11 березня, коли призупинили пошуки, а туриста оголосили зниклим безвісти.

Напарник туриста плутається в розповідях

Друг і тезка Олексія Кушнірука розповів, що для рідних загиблого обставини того, як він загубився, досі залишаються загадкою. Мовляв, друг Сергій, який тоді був разом з ним, постійно плутається в розповідях про те, що тоді відбулося.

Коли його знайшли, то запитували про синець під оком. Він стверджував, що той з'явився вже в Києві після повернення. Хоча рятувальники кажуть, що синець був з першого ж дня, щойно його знайшли,

– розповів Олексій.

Сам Сергій, який заблукав разом з другом, але наступного дня сам вийшов на зв'язок, від будь-яких коментарів відмовився.

Коротко про загибель туриста в Карпатах: