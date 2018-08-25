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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Загибель чотирьох бійців "Айдару" на Луганщині: з'явилася резонансна версія трагічних подій

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Екс- боєць оприлюднив нову інформацію про загибель бійців "Айдару" під Кримським
Екс- боєць оприлюднив нову інформацію про загибель бійців "Айдару" під Кримським / Соцмережі

Колишній боєць батальйону "Донбас" Євген Шевченко переконує, що перед загибеллю бійців батальйону "Айдар" унаслідок атаки бойовиків поблизу селища Кримське на Луганщині спостерігач ЗСУ або не виконував свої обов'язки, або його взагалі не було.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Під прикриттям мінометного вогню, саме з останньою міною на наші позиції зайшлb 18 бойовиків і одразу вбили чотирьох військовослужбовців. Тобто відповідальний спостерігач ЗСУ або не виконував свої обов`язки, або його взагалі не було. Варто зазначити, що в цьому місці до позицій окупантів – усього лишt 70 метрів, і відсутність візуального спостереження (навіть під час мінометного обстрілу) має досить дивний вигляд", – зауважив він.

За його словами, після цього підрозділ окупантів рушив далі по окопах в напрямку взводно-опорного пункту, де їх українські воїни вже зустріли вогнем.

"Декілька росіян отримали поранення та почали швидко відступати. Під час цього покинули на наших позиціях три кулемети та каски, щоб було легше нести поранених чи пораненого", – додає він.

Крім того, Шевченко констатує, що загиблі українські бійці не дотримувалися заходів безпеки, відтак це спричинило трагічні наслідки.

"Окреме питання – відсутність замінування, розтяжок і сигнальних ракет. Лишається сподіватись, що командування бригади та бійці зроблять правильні висновки та зможуть запобігти подібним трагедіям у майбутньому", – підсумував екс-боєць батальйону "Донбас".

До слова, у коментарях під цим дописом розгорілася дискусія щодо цих даних, учасниками якої були, зокрема, колишні та чинні українські військові – більшість сумнівається у їхній правдивості. 

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"За наявною у мене інформацією, трьох загиблих діагностували осколкові поранення голови, тобто вони загинули внаслідок артеллерійского обстрілу, і лише у одного – кульове поранення (інформація, більш ніж точна).  Отже, ця публікація є брехливою, можна видаляти", – зазначив користувач Олександр Македонський. 

Нагадаємо, 23 серпня російські окупаційні сили здійснили 12 обстрілів на Донбасі, 4 з яких були з артилерії та мінометів. Внаслідок бойових дій загинули 5 українських військових, ще 7 бійців зазнали поранень. Найзапекліший бій відбувся уздовж Бахмутської траси.

Теги: Жертви Айдар Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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