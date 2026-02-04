Загиблі Софія та Степан зустрічалися: моторошні деталі російського удару по Запоріжжю

Росія 3 лютого завдала удару по Запоріжжю, спричинивши жертви серед мирного населення. Внаслідок атаки російської армії загинули 18-річні хлопець та дівчина. Підлітків звали Степан та Софія.

Про це в етері 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, додавши, що дроновий терор Запоріжжя триває вже декілька днів.

Росія вгатила по Запоріжжю: є загиблі та поранені

Кількість постраждалих через російську атаку по Запоріжжю збільшилася. По допомогу до лікарів звернулись 12 містян. Всім пораненим надається медична допомога.

На жаль внаслідок ворожого удару є загиблі. Загинули молоді люди Степан та Софія. Вони зустрічалися.

Вони могли б створити сім'ю, жити довго і щасливо, народити дітей, але їх вбили московські нацисти. Є світлини з місця трагедії. Це спальний район, там торговельні ряди. Там завжди багатолюдно, оосбливо ввечері. Атака була орієнтовно о 18:00,

– озвучив кореспондент із Запоріжжя.

Ворог вдарив по Запоріжжю дронами. Був пошкоджений багатоповерховий будинок, магазини й автомобілі. Лікарі діагностували пораненим травми через уламки, черепно-мозкові травми й контузії. Серед постраждалих є діти, зокрема 15-річна дівчина перебуває у важкому стані.

"Крім цих торговельних рядів, поблизу за 200 метрів розташована міська дитяча лікарня. В стаціонарі там завжди лежать десятки дітей, часто зі своїми мамами. Це туди той дрон не долетів. Але наслідки від цього удару все одно дуже тяжкі", – констатував кореспондент із Запоріжжя.

Після цієї атаки відбулась наступна. Була пошкоджена багатоповерхівка. На першому поверсі був облаштований освітній простір для дітей, евакуйованих з Енергодара. Тепер він потрощений. Зі слів кореспондента із Запоріжжя, відновити його вдасться нескоро.

