Загиблі Софія та Степан зустрічалися: моторошні деталі російського удару по Запоріжжю
- Російський удар по Запоріжжю призвів до загибелі 18-річних Софії та Степана, які були парою.
- Через атаку 12 людей, включно з чотирма дітьми, звернулися до лікарів за медичною допомогою.
Росія 3 лютого завдала удару по Запоріжжю, спричинивши жертви серед мирного населення. Внаслідок атаки російської армії загинули 18-річні хлопець та дівчина. Підлітків звали Степан та Софія.
Про це в етері 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, додавши, що дроновий терор Запоріжжя триває вже декілька днів.
Росія вгатила по Запоріжжю: є загиблі та поранені
Кількість постраждалих через російську атаку по Запоріжжю збільшилася. По допомогу до лікарів звернулись 12 містян. Всім пораненим надається медична допомога.
На жаль внаслідок ворожого удару є загиблі. Загинули молоді люди Степан та Софія. Вони зустрічалися.
Вони могли б створити сім'ю, жити довго і щасливо, народити дітей, але їх вбили московські нацисти. Є світлини з місця трагедії. Це спальний район, там торговельні ряди. Там завжди багатолюдно, оосбливо ввечері. Атака була орієнтовно о 18:00,
– озвучив кореспондент із Запоріжжя.
Ворог вдарив по Запоріжжю дронами. Був пошкоджений багатоповерховий будинок, магазини й автомобілі. Лікарі діагностували пораненим травми через уламки, черепно-мозкові травми й контузії. Серед постраждалих є діти, зокрема 15-річна дівчина перебуває у важкому стані.
"Крім цих торговельних рядів, поблизу за 200 метрів розташована міська дитяча лікарня. В стаціонарі там завжди лежать десятки дітей, часто зі своїми мамами. Це туди той дрон не долетів. Але наслідки від цього удару все одно дуже тяжкі", – констатував кореспондент із Запоріжжя.
Після цієї атаки відбулась наступна. Була пошкоджена багатоповерхівка. На першому поверсі був облаштований освітній простір для дітей, евакуйованих з Енергодара. Тепер він потрощений. Зі слів кореспондента із Запоріжжя, відновити його вдасться нескоро.
Запоріжжя опинилося під ударом: як Росія тероризує місто?
- Ввечері 3 лютого в Нацполіції повідомили, що російський безпілотник влучив поблизу торговельного ряду, де перебували люди. На місці удару працювали слідчо-оперативні групи, парамедики, криміналісти, вибухотехніки та інші екстрені служби міста.
Того ж дня Росія атакувала Запоріжжя повторно, вже о 22:13. Дрон пошкодив 5-поверхівку. В ДСНС повідомили, що був поранений чоловік. Медики надали йому допомогу та госпіталізували. Внаслідок удару по відкритій території вибуховою хвилею пошкоджено фасад трьох під'їздів поруч розташованого житлового будинку.