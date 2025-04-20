Захисник з Полтавщини Андрій Шулик загинув на Донеччині

Український захисник Андрій Шулик загинув на фронті 13 квітня. Герой поліг під час бойових дій поблизу Вільного Поля Донецької області.

Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Козельщинську громаду.

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Андрій Шулик на щиті

Андрій Шулик був солдатом взводу штурмової підтримки гірсько-штурмової роти. На жаль, український захисник загинув 13 квітня під час ведення бойових дій поблизу Вільного Поля на Донеччині.

Не злякався, не ховався, захищав рідну землю від ворожої навали! Вічна пам'ять воїну! Честь і шана! Щирі співчуття близьким…

– написали в громаді.

З Героєм попрощалися 18 квітня у селі Велика Вакулівка Полтавської області.

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Захисник Андрій Шулик загинув / Колаж Козельщинської громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника Андрія Шулика. Вічна пам'ять і слава Героєві!