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      Загиблі ватажки бойовиків Захарченко і "Гіві" можуть проголосувати на виборах в Україні

      112 Читать новость на русском
      Цікаво, за кого б вони проголосували?
      Цікаво, за кого б вони проголосували? / Колаж 24 каналу

      Колишнього керівника псевдореспубліки ДНР Олександра Захарченка, командира батальйону проросійських бойовиків "Сомалі" з позивним "Гіві" та інших давно загиблих терористів можна знайти у – виборчих списках на президентські вибори 31 березня 2019 року.

      Маючи інформацію про людину (ім'я, прізвище, по батькові, дату народження та адресу місця реєстрації), можна перевірити на сайті Державного реєстру виборців, чи дійсно та людина є у списку виборців. І якщо таки є – отже, має повне право прийти і проголосувати.

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      "Гіві", убитий в Макіївці 8 лютого 2017 року, присутній у списку виборців, які мають право голосувати. Його виборча дільниця – 141380, будинок науки і техніки локомотивного депо Іловайська Донецької області.

      Олександр Захарченко, який загинув 31 серпня 2018 року в Донецьку в результаті вибуху в кафе, також може прийти на вибори. Його дільниця – 141792, Палац культури у Донецьку, фойє 2-го поверху.

      Скріншоти сайту Державного реєстру виборців України

      Хоча вони померли, і навіть геть не за Україну, однак мають право прийти й проголосувати на президентських виборах 2019 року.

      Чому так сталося? 

      Річ у тому, що існує проблема "мертвих душ" у реєстрі виборців. Держава Україна не має офіційної інформації про народжених та померлих в псевдореспубліках. Так, вона визнає свідоцтва про смерть – але якщо про смерть жителя "ДНР" чи "ЛНР" ніхто в органи української влади не заявив, то для виключення його зі всіляких списків – у тому числі зі списку виборців – не було і немає жодних законних підстав.

      Захарченко
      Захарченко та "Гіві" – лише двоє із тисяч "мертвих душ" у реєстрі виборців

      На щастя, Захарченко та "Гіві" на цих виборах не проголосують. Їхні дільниці розташовані на окупованих територіях, вибори там не проводитимуть. А змінити місце голосування вони "не встигли". Адже це можливо було зробити тільки до 25 березня 2019 року.

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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Президентські вибори 2019 Вбивство Захарченка Вбивство "Гіві"
      Джерело: 24 канал
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