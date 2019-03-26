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      Погибшие главари боевиков Захарченко и "Гиви" могут проголосовать на выборах в Украине

      35 Читати новину українською
      Интересно, за кого бы они проголосовали?
      Интересно, за кого бы они проголосовали? / Колаж 24 каналу

      Бывшего руководителя псевдореспублики ДНР Александра Захарченко, командира батальона пророссийских боевиков "Сомали" с позывным "Гиви" и других давно погибших террористов можно найти в избирательных списках на президентских выборах 31 марта 2019 года.

      Имея информацию о человеке (имя, фамилия, отчество, дату рождения и адрес места регистрации), можно проверить на сайте Государственного реестра избирателей, действительно ли тот человек есть в списке избирателей. И если все-таки есть – значит, имеет полное право прийти и проголосовать.

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      "Гиви", убитый в Макеевке 8 февраля 2017 года, присутствует в списке избирателей, имеющих право голосовать. Его избирательный участок – 141 380, дом науки и техники локомотивного депо Иловайска Донецкой области.

      Александр Захарченко, который погиб 31 августа 2018 года в Донецке в результате взрыва в кафе, также может прийти на выборы. Его участок – 141 792, Дворец культуры в Донецке, фойе 2-го этажа.

      Скриншоты сайта Государственного реестра избирателей Украины

      Хотя они умерли, и даже совсем не за Украину, однако имеют право прийти и проголосовать на президентских выборах 2019 года.

      Почему так произошло?

      Дело в том, что существует проблема "мертвых душ" в реестре избирателей. Государство Украина не имеет официальной информации о родившихся и умерших в псевдореспубликах. Да, она признает свидетельства о смерти – но если о смерти жителя "ДНР" или "ЛНР" никто в органы украинской власти не заявил, то для исключения его из всевозможных списков – в том числе из списка избирателей – не было и нет никаких законных оснований .

      Захарченко
      Захарченко и "Гиви" – лишь двое из тысяч "мертвых душ" в реестре избирателей

      К счастью, Захарченко и "Гиви" на этих выборах не проголосуют. Их участки расположены на оккупированных территориях, выборы там не будут проводить. А изменить место голосования они "не успели". Ведь это можно было сделать только до 25 марта 2019 года.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от кори в Украине
      25 марта
      1086
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Убийство "Гиви" Убийство Захарченко ЦИК
      Источник: 24 канал
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