Загиблого на Донбасі Уберта Мрачковського посмертно нагородили орденом "За мужність" II ступеня
Джерело:Офіс Президента
Окрім Дня Гідності та Свободи, 21 листопада в Україні відзначають і День Десантно-штурмових військ. З цієї нагоди Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди. Зокрема, посмертно орден надали загиблому на Донбасі Уберту Мрачковському.
Про відзначення військових державними нагородами України йдеться в указі Зеленського, який оприлюднив Офіс Президента.
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Уберта Мрачковського посмертно нагородили орденом
Військових відзначили нагородами за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку,
– йдеться у тексті указу.
Зокрема, орденом "За мужність" II ступеня, на жаль посмертно, відзначили старшого солдата Уберта Мрачковського, який днями загинув на Донбасі.До слова, президент також нагородив орденом Богдана Хмельницького III ступеня Василя Катеринчика, Олександра Окуска та Віталія Сущенка; орденом "За мужність" III ступеня – Андрія Коваля; медаллю "За військову службу Україні" – Тетяну Гатауліну; медаллю "Захиснику Вітчизни" – Анну Балінську, Світлану Орлову, Валентина Стогнія, Максима Хомякова.
Загибель Уберта Мрачковського на фронті: що відомо
- Життя старшого солдата з Хмельниччини Уберта Мрачковського обірвалося 19 листопада на Донбасі. Він отримав кульове поранення, яке виявилося несумісним із життям.
- Військовому було всього 33 роки. У нього залишилися мати, дружина та дитина.
- Мрачковський був снайпером, брав участь у боях за Савур-могилу в складі 51-ої окремої механізованої бригади.
- 3 листопада 2015 року його нагородили орденом "За мужність" III ступеня.