Загиблого на Донбасі воїна Романа Гуляка поховали на Хмельниччині

На Хмельниччині 30 квітня поховали молодшого сержанта 30-річного Романа Гуляка. Воїн загинув 27 квітня на Донбасі.

Попрощалися з героєм на міській центральній площі у Волочиську. Гуляк став 7 героєм, якого під час війни на Донбасі втратило місто.

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Командир підрозділу мінометної батареї військової частини, де служив Гуляк, розповів, що вже у травні у воїна мав закінчуватися контракт про проходження військової служби.

Він проходив службу в нашому підрозділі від початку підписання контракту майже 3 роки, 7 травня цього року мав звільнятися. Але не дослужив тиждень до закінчення контракту,

– розповів командир підрозділу.

Знайомі воїна розповіли, що Гуляк був дуже активним і талановитим. Він гарно танцював і займався спортом. Спершу не планував ставати військовим, однак події 2014 року змінили все.

У загиблого воїна залишилися мама, батько та бабуся.

Що відомо про загибель Гуляка

Воїн загинув 27 квітня в автомобілі, який на Донбасі підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

В автомобілі також перебували 3 побратимів загиблого героя.

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