Дуже схожа на тата: у загиблого командира ССО народилась донька

Катерина Семенюк – дружина загиблого військового Леоніда Семенюка – 4 квітня народила їхню доньку. Дівчинку назвали Софія – саме це ім'я було останнім словом Леоніда перед смертю.

Сьогодні Катерина з донечкою почуваються добре, їх уже виписали з пологового й вони перебувають вдома. Жінка поділилася з 24 Каналом, як росте Софійка та розповіла про підтримку та любов чоловіка, які відчуває навіть після його загибелі.

Перед смертю сказав, як хоче назвати доньку

Капітан Леонід Семенюк був командиром групи спеціального призначення Сил Спеціальних Операцій. На жаль, він загинув 2 жовтня 2025 року на Сумщині, так і не побачивши своєї доньки.

Тоді після поранення, аби тримати Леоніда якомога довше при тямі, побратими постійно говорили з ним. Вони запитали, як Леонід хоче назвати дитину, якщо це буде донька – він промовив ім'я Софія. Однак коли військові запитали: "А якщо народиться син?" – Леонід вже не відповів. Він втратив свідомість та загинув.

Про стать дитини пара хотіла дізнатись вже після пологів. Катерина після загибелі чоловіка дотрималась цієї ідеї – жінка дізналась, що у неї народилась донечка, саме у пологовій залі.

Катерина знала одразу, що ім'я донечки – Софія. Однак зізнається, якби народився хлопчик – назвала б його у честь чоловіка.

"Копія батька": якою росте Софія Леонідівна?

Сьогодні маленькій Софійці ще навіть немає місяця, але своїми першими посмішками вона ощасливлює всю родину. Після пологів Катерина уже відновилася та почувається добре.

Жінка жартує, що донечка виконує свої основні завдання – добре спить та їсть. Наразі це її головна робота. А ще вона росте дуже схожою на свого татуся.

Вона так схожа на Льоню. Просто його копія. Ніс, форма обличчя – це все його,

– розповіла мама дівчинки.

З пологового їх зустрічали рідні та друзі. А сестра Катерини передала квіти не лише від своєї сім'ї, але й від Леоніда. Вона знала, що чоловік обов'язково зустрів би своїх дівчаток з красивим букетом та запискою.



Леонід точно зустрів би дружину з донькою квітами / Фото надане 24 Каналу



Донечка воїна народилася 04.04.2026 / Фото надане 24 Каналу

Трепетним моментом народження Катерина поділилась у мережі, звертаючись до чоловіка.

"Ти став татом, коханий. Дякую, що через мільйони світів був поруч зі мною. Ми все змогли, в тебе такі сильні дівчата, ти не уявляєш навіть наскільки. З любов'ю і теплими обіймами, твоя маленька Софія. Кохаю тебе, мій Льо", – написала дружина Леоніда після народження доньки.

Особлива традиція, яку започаткував Леонід

Листівка на виписку, яку подарувала сестра Катерини нібито від Леоніда – символічна. Річ у тім, що Леонід завжди залишав дружині листівки. Їх він ховав по всій квартирі. Катерина знаходила записки та усміхалася, адже за сотні кілометрів відчувала його любов. Її вона відчуває і досі.

Записки, які військовий залишав своїй дружині / Фото надані 24 Каналу

