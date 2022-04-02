Загинула через обстріли окупантів: Укрзалізниця попрощалася з провідницею Оленою Міхієнко

Війна Росії проти нашої держави продовжує скорочувати життя тих, хто ще багато років міг би працювати на користь України.

Про одну із недавніх трагічних смертей повідомили в Укрзалізниці. Перевізник додав, що їхні працівники самовіддано працюють, продовжуючи вивозити пасажирів під обстрілами, але інколи це коштує життя.

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Укрзалізниця висловила співчуття близьким Олени Міхієнко

Укрзалізниця повідомила про загибель Олени Міхієнко, яка працювала провідницею на регіональному електропоїзді. Після початку війни жінка разом з іншими працівниками здійснювала рейс Київ – Чернігів – Неданчичі. Однак по прибуттю на станцію Чернігів поїзд не пустили далі з міркувань безпеки, і Олена залишилась в Чернігові на два тижні.

Коли атаки окупантів посилились, Олена разом з іншими цивільними спробувала виїхати з Чернігова, але на виїзді з міста їх автівку розстріляли російські військові,

– розповіли в Укрзалізниці.

Вони додали, що Олена була чуйною, спокійною жінкою та відповідальним, працьовитим співробітником. В неї залишились чоловік, донька та двоє онуків.

Ми глибоко співчуваємо родині загиблої та всім, хто її знав, і обіцяємо: Україна вистоїть, щоб жодне життя дітей нашої прекрасної країни не було витрачено марно,

– написав перевізник.

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