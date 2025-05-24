Пташенята залишилися без матері: на Київщині російський дрон вбив лелеку

Ворожий обстріл Київської області 24 травня вбив лелеку, яка перебувла в гнізді разом з пташенятами. Наразі лелеченятам рпікується місцева жителька, яка просить будь-якої допомоги, аби вигодувати крилатих.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення в соціальних мережах. Без матері залишилися пташенята в селі Обухівської громади.

Дивіться також Один з наймасованіших ударів по Києву: кількість постраждалих знову зросла

Російський дрон вбив лелеку в гнізді

Дронова атака з боку Росії по Київській області завдала значних руйнувань інфраструктурі та житловим будинкам, а також зашкодила природі. Мама-лелека під час обстрілу накрила своїх пташенят, унаслідок чого загинула.

Турботлива птаха з останніх сил накрила своїм тілом чотирьох лелеченят. Можливо це і урятувало їм життя. Малюків зняли зі стовпа. Їхню маму поховали,

– повідомили жителі.

Люди зняли на відео занепокоєного батька, який втратив свою половинку. Пташент хотіли передати до пташиного притулку, але місця для них, на жаль, не знайшлося. Пані Світлані, яка прихистила лелеченят, фахівці надали поради з догляду. Вони перебуватимуть в неї, допоки не наберуться сил.

Пані Світлана з Обухівської громади вигодовує лелеченят: відео

Батько пташенят довіряє рятівниці, адже вона підгодовувала його, птах вже кілька років гуляє по її території.

Занепокоєний батько пташенят гуляє територією: дивіться відео

Зазначається, що лелеченятам щодня потрібне харчування дозою 700 грамів. Пані Світлана купуватиме їм курячі шийки, рибу та тельбухи. Жінка буде вдячна за допомогу від небайдужих, аби разом виростити здорових птахів.

До слова, пані Світлана на своїй території прихистила ще понад 10 покинутих собак.