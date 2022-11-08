Як загинула відома російська пропагандистка: "скажена куля" зрикошетила у Бабаєву

Інколи Збройним Силам нічого не потрібно робити, оскільки окупанти самі себе "ліквідовують". В тимчасово окупованому Криму псевдожурналістка загинула через нещасний випадок.

Ще наприкінці жовтня з'явилась інформація про те, що "шалена куля" залетіла в голову до пропагандистки Свєтлани Бабаєвої. Внаслідок цього жінка померла – про це написали російські ЗМІ.

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Деталі загибелі росіянки Бабаєвої

Повідомляється, що "журналістка" була керівницею підрозділу ворожого медіа "Росія сьогодні" в Сімферополі та загинула через нещасний випадок.

Загинула внаслідок нещасного випадку на полігоні від шаленої кулі, що зрикошетила. Її випустила інша людина,

– пишуть ворожі ЗМІ, посилаючись на слова чоловіка Бабаєвої на похороні.

У той момент, коли псевдожурналістка загинула, вона якраз виконувала вправу з військово-спортивної стрільби. Окрім того, в момент влучання вона перебувала в положенні лежачи.

Ймовірно, цього інциденту можна було б уникнути, якби Бабаєва не вирішила незаконно в'їхати на територію окупованого Криму. Коли б "журналістка" не працювала на Кремль та не підтримувала інформаційний тероризм, то, можливо, вона б спокійно жила ще багато років.

"Випадковості" стають закономірністю у ворога

Іронічна доля нещодавно наздогнала кухаря, що "зник безвісти" у квітні під час вибухів на російському крейсері "Москва". Російські ЗМІ пишуть, що родичам кока прийшла повістка з військкомату. Вочевидь, держава вирішила, що зниклий чоловік не до кінця виконав свій громадянський обов'язок та повинен знову прибути на службу.

Окрім того, вартує згадати, що втрати загарбників з кожним днем стають все більшими. Станом на 8 листопада ЗСУ ліквідували понад 77 тисяч окупантів. Росіяни живуть наче в дні бабаки – новини про втрати для них, вочевидь, уже є чимось звичним.

До речі, Американське видання Forbes зазначає, що нашій армії під час штурму росіянами Павлівки на Донеччині вдалось відправити більше ворогів на концерт до Кобзона, аніж Росія втрачала з часів чеченських воєн.

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