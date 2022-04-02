Загинули батько і син: під Кривим Рогом сім'я забрала додому боєприпаси

На Дніпропетровщині від російського боєприпасу загинуло двоє людей. Батько та син знайшли боєприпас, який вирішили забрати додому.

Батько та син підірвалися на боєприпасі

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Трагічний інцидент стався у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

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Повідомляється, що батько та син підірвалися на боєприпасі, який розкидають касетні ракети російських військових.

За словами Вілкула, люди знайшли ці боєприпаси й принесли додому.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу вкотре закликав мешканців Дніпропетровщини не чіпати підозрілі предмети.

Закликаю: не можна підходити до сріблястих циліндриків завдовжки 5 сантиметрів і діаметром приблизно 2 сантиметри,

– сказав Олександр Вілкул.

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