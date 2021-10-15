Загинули патрульний, військовий та двоє молодих дівчат: подробиці жахливої ДТП на Закарпатті
Джерело:Нацполіція
На Закарпатті у ніч з 14 на 15 жовтня зіткнулися легковик та евакуатор. Жертвами ДТП стали 4 людей. Окрім того, відомо про постраждалого.
Трагедія сталася у селі Великі Лучки Мукачівського району. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.
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Деталі ДТП
Водій Renault зіткнувся з евакуатором. У той час він саме чіпляв автівку, яка за декілька годин до того потрапила у ДТП на тому ж місці.
Усі пасажири Renault загинули на місці трагедії. Серед них:
- співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області;
- військовослужбовець Чопського прикордонного загону;
- Двоє дівчат віком 17 та 18 років.
Загинув патрульний
Пресслужба Міністерства внутрішніх справ України повідомила, що у ДТП загинув лейтенант поліції Ігор Марчишак. Він був патрульним управління патрульної поліції на Закарпатті.
До лав поліції він приєднався у 2017 році, відтоді гідно служив українському народові. Ігорю був лише 21 рік. Співчуваємо рідним та близьким, це велика втрата для усіх співробітників системи МВС,
– мовиться у повідомленні.
Ігор Марчишак / МВС України
На місце аварії прибули слідчі Головного управління поліції області, слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, експерти та співробітники ДБР.