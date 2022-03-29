"Загинути за свою країну – честь": пам'яті оператора 24 каналу Юрія Олійника

У боях на Луганщині, захищаючи Україну від росіян, загинув оператор 24 каналу Юрій Олійник. Він не боявся окупантів як у 2014 році, так і під час повномасштабної війни.

Юрій Олійник прийшов працювати телеоператором на 24 канал у 2017 році. Колеги та просто хороші знайомі поділилися яскравими спогадами з ним та розповіли про той переломний день, 24 лютого, коли він вирушив на фронт.

Зверніть увагу Оператор 24 каналу Юрій Олійник загинув у бою на Луганщин

"Я вже ввечері їду"

"О 5 ранку почали бомбити, о 9 годині ми вже всі були на роботі. Юрко прийшов зранку на роботу, поставив камеру і витягнув ключі", – пригадала колега-журналістка Марічка Крижанівська.

Він віддав ключі від кімнати з фотоапаратами головному оператору Юрію Герасимову, сказавши: "Так, ти будеш відповідальний".

Ми кажем: "Юрко, ти куди, що сталося?" Він сказав: "Я вже ввечері їду",

– розповіла Марічка Крижанівська.

Юрій був із тих людей, які першими йдуть у військкомат, коли починається війна. Колеги пригадали, що він ніколи не розповідав про війну, про АТО, натомість розповідав про гори, свої походи – про те, чим жив.

Гори були його місцем спокою

Гори були місцем його спокою та натхнення. Водив туди й поранених побратимів на спеціальному візку – "джульєтці".



Юрій любив розповідати про гори

"Коли ми з Юрком перший раз пішли в гори, дружина була страшенно зла, бо це була наша річниця весілля. Я проміняв річницю весілля на похід з Юрою в гори. Емоції, з якими ми піднялись на вершину, згадки – до самого життя", – пригадав режисер Костя Габрійчук.



Юрій Олійник також був талановитим фотографом

Про гори Юрій Олійник казав: "Прийшов, побачив, відчув – на фото і відео не канає".

Подруга Юрія Заріна Акопяц, колишня прессекретарка ветеранської організації, розповіла про їхню патріотичну традицію – завжди ходити на українські фільми.

"Навіть якщо це був дуже поганий фільм, жодного разу не шкодували, що на нього пішли, бо це гроші в підтримку українського кіно", – сказала Заріна Акопяц.



Юрій Олійник підтримував українське кіно

Поклав відеокамеру і взяв до рук зброю

У роботі Юрій Олійник був професіоналом, все мало бути так, як він запланував.

Співавтор проєкту "Рекрут" Олексій Чубашев сказав, що Юрій Олійник – герой особисто для нього, адже коли прийшов в команду, одразу було видно професіонала, журналіста, військового і просто достойного чоловіка.

Він поклав відеокамеру і взяв до рук зброю. Просто піти і взяти зброю, не побоятися ворога – це насправді вже геройський вчинок,

– зазначив Антон Миронович, речник Академії Сухопутних військ.

Юрій знімав місцеві новини та документальні проєкти, серед яких "Рекрут", МИ 2:0, "Даруючи життя". Останні 4 роки знімав військові проєкти, щоб популяризувати Збройні Сили України.



Юрій знімав військові проєкти, щоб популяризувати Збройні Сили України

Колега Юрія Ірина Папірник сказала: "Розумію, що треба усміхатися, тому що в мене всередині нема болю, є ті слова, які він сказав: "Іра, ми всі будемо там, смерті не існує. Це велика честь – загинути за свою країну".

"Не панікуйте, а воюйте. Я знаю, що багато хто вже пішов воювати, хто має таку можливість – долучайтеся. Хто не має, а починає допомагати – дуже вам за це дякую", – говорив Юрій Олійник.

Висловлюємо щирі співчуття родині Юрія Олійника від всіх працівників 24 каналу та дякуємо за героїчну боротьбу за Україну. Вічна світла пам'ять нашому колезі та другу.

Пам'яті загиблого оператора 24 каналу Юрія Олійника: дивіться відео