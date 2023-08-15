Вступив до лав ЗСУ, попри відстрочку: у боях загинув 21-річний студент Одеського університету

Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів і доньок у війні, розв'язаній Росією. На щиті повертається студент Одеського університету Денис Кухоцький.

Мужньому захиснику був усього 21 рік. А пішов він воювати, хоч і мав відстрочку, адже навчався на той момент в університеті.

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Сам вступив до лав ЗСУ

Про сумну звістку повідомили на фейсбук-сторінці факультету Прокуратури та слідства "кримінальної юстиції" національного університету Одеської юридичної академії. У дописі підкреслюють, що війна забирає найкращих.

З невимовним болем змушені повідомити, що студент нашого факультету – Денис Іванович Кухоцький, який з початком повномасштабного вторгнення на територію України став на захист нашої держави, загинув...

– йдеться у дописі.

Денису Кухоцькому був лише 21 рік. Попри те, що він був юним, він вирішив не ховатися від війни. Натомість долучився до лав українського війська та оберігав наші життя ціною свого.

"Для всіх нас це непоправна втрата та рана, яка ніколи не загоїться! Денис залишався вірним Україні до останнього свого подиху", – додали на факультеті.

В академії захисника згадують лише теплими словами. Він назавжди залишиться талановитим студентом, котрого однокурсники називатимуть "надійним і чуйним другом". Юний герой також проявив на фронті свої найкращі якості.

"Неймовірно хоробрий, сміливий, принциповий", – кажуть про Дениса.

У коментарях до допису розповідають, яким був Денис. Водному з них пишуть, що хлопець був розумним, талановитим, добрим і відважним.

Пригадала Дениса Наталія Моніч, студентка Одеської юракадемії. Вона написала, що щодня зустрічала його на першому поверсі "Феміди".

"Ми не були знайомі особисто, але так символічно, що всі називають тебе ніжно "друже", бо лише справжній друг може віддати своє життя, захищаючи нас. Дякуємо, друже. Вічна памʼять, друже", – написала вона.

Зауважимо, що Денис блискуче склав державні іспити. За місяць він мав розпочати навчання на магістратурі, щоб втілилася у життя його мрія – здобуття юридичної освіти. Втім, Росія цю мрію зруйнувала, забравши у юнака життя.

Сім'я захисника потребує вашої допомоги та підтримки. Найменше, що ми можемо зараз зробити, – підтримати його рідних матеріально. Для цього відкрили монобанку, а також залишили номер картки: 5375 4112 0774 4256.

Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять героєві!