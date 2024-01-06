Буде приємний бонус, – у Буданова прокоментували "смерть" Герасимова та "бавовну" у Криму

У ГУР прокоментували комплексну операцію наших захисників у тимчасово окупованому Криму. Також розвідка відреагувала на повідомлення про нібито загибель начальника російського генштабу Валєрія Герасимова.

Представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував чутки про ймовірну загибель російського генерала Валєрія Герасимова. Той буцімто перебував у тимчасово окупованому Севастополі під час вибухів у Криму 4 січня.

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Чи помер Герасимов насправді

Юсов дав зрозуміти, що ГУР поки що не підтверджує смерть ворожого генерала. Інформація щодо нього наразі перевіряється.

Якщо крякне Герасимов, це буде приємний бонус… Інформація наразі не підтверджена. І вперше з’явилася вона саме з російських пабліків і джерел. І це не вперше, коли вони повідомляють якісь подібні факти,

– сказав розвідник.

Він зауважив, що це були б дуже добрі новини для всіх нас, однак інформація потребує ретельної додаткової перевірки.

Що сказали у ГУР про "бавовну" у Криму

Український розвідник назвав комплексну операцію у Криму результативною. Сили безпеки та оборони України відпрацювали по військових об'єктах російських загарбників.

Юсов заявив, що зокрема в рамках дії Головного управління розвідки були ліквідовані склади та особовий склад противника. Він назвав повідомлення про знищення ворожих сил та засобів дуже добрими новинами.

Що цьому передувало

У четвер, 4 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Це сталося на день народження Кирила Буданова.

Згодом стало відомо, що у той день ЗСУ завдали удару по розташованому неподалік Севастополя російську командному пункту, в якому перебували офіцери окупаційної армії. Після цього соцмережами поширилася інформація про ймовірну смерть Валєрія Герасимова, який нібито теж там перебував.

Що кажуть про ймовірну смерть Герасимова