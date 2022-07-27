Це був його сотий бойовий виліт, – Зеленський прокоментував загибель Героя Кукурби

27 липня стало відомо про чергову болючу втрату для нашої держави – загинув герой-льотчик Олександр Кукурба. На цю трагічну звістку відреагував президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський пригадав, що особисто вручав Олександру Кукурбі орден "Золота Зірка" у квітні. Про це президент розповів під час вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.

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Кукурба отримав орден від Зеленського

Президент зазначив, що за час повномасштабної війни він присвоїв звання Героя України 160 військовослужбовцям. Серед тих, хто отримав найвищу державну нагороду був і льотчик-професіонал Олександр Кукурба.

За час повномасштабної війни 160 українським воїнам я присвоїв звання Героя України. І серед них – одному з найефективніших українських льотчиків, майору Олександру Кукурбі. У квітні в Маріїнському палаці, у Білій Залі Героїв України я вручив йому орден "Золота Зірка". Вчора майор Кукурба загинув у бою. Це був його сотий бойовий виліт. Справжній український герой, якого ми будемо завжди памʼятати,

– наголосив Зеленський.

Що відомо про Олександра Кукурбу

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Героя України, який захищаючи нашу країну віддав своє життя.

28-річний майор Олександр Кукурба був начальником розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних Сил України. Він загинув у бою 26 липня.

У Нижньовербізькій громаді на Івано-Франківщині, на батьківщині полеглого Героя 27 – 29 липня оголосили днями жалоби. Про час та місце прощання з Героєм України обіцяли повідомити пізніше.

Вечірнє звернення Зеленського за 27 липня: дивіться відео