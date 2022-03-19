Загинув голова чернігівського відділення Комітету виборців України Володимир Андрійченко

19 березня 2022 , 15:51
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Джерело:

КВУ в фейсбуці

У Комітеті виборців України повідомили про смерть свого колеги. Загинув голова чернігівського відділення КВУ Володимир Андрійченко.

У повідомленні зазначається, що загиблий був військовослужбовцем Збройних Сил України. У коментарях висловлюють співчуття.

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Загинув Володимир Андрійченко, військовослужбовець Збройних Сил України, голова Чернігівського КВУ. Вічна слава Герою! Рашистські окупанти, будьте прокляті,
– мовиться у повідомленні.

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Автор: Оксана Княжик