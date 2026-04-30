Ніколи не відмовляв людям у допомозі: на війні загинув 46-річний захисник Ігор Сухий

У Рівному 29 квітня на майдані Незалежності провели в останню путь 46-річного військового Ігоря Сухого. Чоловіка мобілізували до лав ЗСУ у січні 2025 року, а загинув він 1 липня того ж року під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Тривалий час бійця вважали зниклим безвісти, однак нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати. Про це повідомляє міська рада Рівного у Facebook.

Що відомо про загибель Ігоря Сухого?

Ігор Сухий родом із села Великий Шпаків Рівненського району. Він навчався у місцевих школах та профтехучилищі, після строкової служби працював на підприємствах у Рівному.

Люди, які знали його особисто, згадують Ігоря як доброзичливу й щиру людину, яка завжди була готова допомогти.

Ми працювали разом. Він добряк такий. Завжди найде таке слово: "Ну так, ну так". Завжди зробить, ніколи не відмовить. Дуже тепло говорив про свою дружину. В нього дорослі діти, любив батьків. Любив страшенно господарство,

– поділилася колега Ігоря Сухого Надія.

Після мобілізації військовий проходив підготовку, зокрема опановував спеціальність мінометника. Зв’язок із ним зник на початку липня 2025 року, коли він перебував на передовій на Сумщині.

У загиблого залишилися дружина, двоє синів, батьки та брат. Поховали захисника на Алеї Героїв кладовища Нове в Рівному.

