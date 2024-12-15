На фронті загинув захисник з Рівненщини Микола Недрига: хлопцю було всього 26 років

Захищаючи Україну на східному напрямку фронту загинув Микола Недрига з Рівненської області. Йому було лише 26 років.

Микола народився та виріс в Острозі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Острозьку міську раду.

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Що відомо про Миколу Недригу

Микола здобув освіту в Рівненському технічному фаховому коледжі НУВГП, а потім продовжив навчання в Національному університеті водного господарства та природокористування.

2 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання в Донецькій області, захисник віддав своє життя за Україну. Деталі його військової служби поки що не розголошуються.

Війна безжально забирає найкращих. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Разом із вами схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять та слава Герою!

– зазначено в повідомленні міської ради.

Інформація про час і місце прощання з героєм, а також деталі похорону будуть повідомлені пізніше.

Нагадаємо, собака Ічі вже два роки чекає на АЗС у Ладижинці на свого господаря Олексія Савранського, який загинув на війні. Олексій пішов добровольцем на військову службу у травні 2022 року, а загинув 17 квітня 2023 року на Донеччині.