Залишилися донечка та вагітна дружина: у боях загинув ультрас "Карпат" і пластун Олег Хомицький

На фронті загинув 33-річний львів’янин Олег Хомицький із позивним "Ураган" – фанат футбольного клубу "Карпати" та пластун. Його життя обірвалося 1 лютого.

У загиблого залишилися маленька донька та вагітна дружина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міськраду.

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Що відомо про загиблого Олега Хомицького

Олег Хомицький був вихованцем куреня №1 імені Короля Данила, до якого приєднався 1 серпня 2002 року. В останню путь його проведуть у Львові 4 лютого.

Олег навчався у львівському ліцеї №66, а вищу освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю "туризм".

У 2014 році разом із дружиною переїхав до Одеси, де продовжив працювати у туристичній сфері. Був палким уболівальником "Карпат", входив до фанатського угруповання Pride. Любив біг, плавання, водні сплави, регулярно брав участь у марафонах і півмарафонах.

З початком повномасштабного вторгнення Росії добровільно став на захист України. Боровся у лавах 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, воював на Донецькому напрямку. За свою службу був відзначений нагородами від головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони.

"Присягу Олег "Ураган" склав, коли я вже поїхав до Києва. Аж до столиці доходила його слава як футбольного фаната й активного пластуна. Останніми роками мешкав в Одесі. Служив у десантно-штурмових військах. Одружений, виховував доньку, дружина чекає сина", – написав про загиблого воїна народний депутат Ярослав Юрчишин.

Футбольний клуб "Карпати", за яким активно спостерігав Олег, також висловив співчуття рідним та близьким воїна.

1 лютого стало відомо про смерть на російсько-українській війні фаната львівських "Карпат" Олега Хомицького на прізвисько "Ураган". Олег представляв фанатське угруповання Pride. Футбольний клуб "Карпати" висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна слава та памʼять Олегові Хомицькому,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання 3 лютого загинув льотчик-винищувач капітан Іван Болотов з позивним "Айтішник". За значний особистий внесок у виконання військових завдань отримав низку нагород, серед яких медаль "Хрест пошани". Побратими згадують, що "Айтішник" вчив їх не боятися та не зневірятися, які б морок чи невідомість не стояли попереду.