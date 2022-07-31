Пропагандисти кремля фактично зізнались у цілеспрямованому вбивстві Вадатурського

Новина про трагічну загибель Олексія Вадатурського викликала радість у російських пропагандистів. Їхні слова фактично доводять цілеспрямоване вбивство бізнесмена.

Своїми надцинічними заявами відзначилися пропагандисти маргаріта сімоньян і боріс рожин. Вбивство українського бізнесмена вони називають "денацифікацією".

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Пропагандисти радіють загибелі Вадатурського

Кремлівська пропагандистка маргаріта сімоньян зраділа вбивству Олексія Вадатурського та його дружини Раїси. Вона назвала цей злочин "денацифікацією".



Цинічна заява сімоньян / Скриншот

Ще один пропагандист, який активно підтримує воєнні злочини росії в Україні боріс рожин також зрадів вбивству окупантами Олексія Вадатурського. За словами рожина, бізнесмен "спонсорував каральні загони" – так пропагандист називає підтримку воїнів, які захищають власну державу.



Допис боріса рожина / Скриншот

Радість пропагандистів вкотре доводить, що окупанти цілеспрямовано вбили бізнесмена Вадатурського та його дружину під час масованих обстрілів Миколаєва.

Загибель Вадатурського: головне

Уночі 31 липня Миколаїв зазнав найпотужнішої атаки від початку повномасштабної війни – окупанти атакували ракетами С-300 та реактивними системами залпового вогню "Смерч" майже усю ніч. За словами голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, воєнні злочинці випустили близько 40 ракет, здебільшого по житлових кварталах міста.

Під час обстрілів загинув бізнесмен та власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський і його дружина Раїса.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що окупанти спланували вбивство Вадатурських, влучивши ракетою у спальню їхнього будинку, де на той момент і перебувало подружжя.

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