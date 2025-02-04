Був природженим командиром: на Житомирщині попрощалися з Сергієм Куником

Молодший лейтенант Сергій "Промінь" Куник загинув 4 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Покровська Донецької області. Захиснику було 38 років.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Житомирську міську раду. Сергій родом із села Троянів на Житомирщині.

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Яким був шлях героя на фронт

Захисник здобув фах техніка-електрика у Житомирському агротехнічному коледжі, а згодом – кваліфікацію інженера-електрика у Харківському національному університеті міського господарства імені О. Бекетова.

Сергій працював у різних сферах, зокрема, встановлював відеоекрани на спортивних, культурно-масових та політичних заходах. Окрім роботи, мав численні захоплення: малювання, футбол, моделювання військової техніки та авіації, фермерство, риболовля. Він любив природу та працю на землі.

Моя справа вмерла з початком війни. Мав підстави не йти в армію. Але вирішив, що так перемогу не наблизиш, і пішов у військо,

– казав Сергій.

У 403-му окремому стрілецькому батальйоні, основу якого складали житомиряни, воїн починав як зв’язківець, сам обрав собі позивний. Під час базової військової підготовки він познайомився з командою Victory Drones і "загорівся мрією літати". Боєць власним коштом купив дрон DJI Mini 2 й тренувався пілотувати у вільний час.

Сергій домігся створення підрозділу аеророзвідки у своєму батальйоні, сам шукав дрони й підбирав у команду однодумців. Одним з основних критеріїв підбору особового складу була наявність вищої освіти у кандидата.

Як Сергія згадують побратими

Зі своїм взводом БпЛА Сергій захищав Куп’янськ, Суми, Торецьк і Покровськ. У полеглого вдома зосталися дружина та син.

"Промінь" був природженим командиром. Доброзичливий, щирий, але в певних ситуаціях строгий і справедливий. Міг досягти неабияких висот у військовій сфері. Його очі горіли життям і розвитком нашого підрозділу,

– згадує головний сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів Максим.

Сергій планував створення у своєму взводі повноцінної інженерної служби для повного циклу ремонту БпЛА. Він мріяв про роботу з великими дронами-бомбардувальниками Vampire.

За словами Максима, вони одні з перших почали використовувати безпілотники Autel для скидів і пишалися кількістю знищених окупантів. Зокрема, він пригадує епізод під час Куп’янської кампанії, коли був з "Променем" на зміні як аеророзвідник.

Почали придивлятися й зауважили скупчення якихось пузатих дядьків, без зброї та бронежилетів. Стояли й курили, а солдати, які пробігали повз, їм віддавали честь. Відразу зрозуміли, що то якісь шишки. Запросили за тими координатами спочатку нашу бригадну артилерію, потім туди відпрацював і HIMARS старшого начальника. Як нам потім розповіли, з перехватів стало зрозуміло: задвухсотили якогось російського генерала й ще багато їхніх командирів,

– розповідає побратим.

За героїзм і самовідданість Сергій мав численні нагороди: почесний нагрудний знак "Пілот БПЛА" – I ступеня, відзнаку "Святого Станіслава" – II ступеня, нагрудний знак "За Службу та Звитягу" – III ступеня, медаль "Захисник України", відзнаки "За оборону міста Торецьк, міста Куп'янськ", медаль "Ветеран війни – Учасник бойових дій".

До слова, біля Покровська 20 січня загинув Дмитро "Айтішник" Щербина, родом з Бердичева. Боєць служив у підрозділі ALASTOR 25 ОПДБр. У Дмитра залишилися дружина й троє дітей.