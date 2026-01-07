Грав на піаніно та захоплювався хокеєм: на війні загинув військовий з Київщини Сергій Заяц
- Військовослужбовець Сергій Заяц з Київщини помер від поранень, отриманих 23 листопада 2025 року на Покровському напрямку.
- Сергій був відомий своїм почуттям гумору, захоплювався хокеєм, музикою, і залишив після себе родину.
У лікарні від поранень, отриманих на передовій, помер військовослужбовець із селища Бабинці Київської області Сергій Заяц. Життя українського захисника обірвалося 30 грудня.
Про загибель воїна повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Бучі Анатолій Федорук, передає 24 Канал.
Що відомо про загибель Сергія Заяца?
Від поранень, отриманих на війні, помер Сергій Заяц – 43-річний солдат із селища Бабинці. 30 грудня Сергій відійшов у вічність у Військово-медичному клінічному центрі. Тяжких поранень він зазнав 23 листопада 2025 року на Покровському напрямку,
– зазначив Федорук.
До лав Збройних сил України Сергій Заяц приєднався влітку 2025 року. Служив водієм на Донецькому напрямку. До початку повномасштабної війни протягом півтора року перебував у спецвійську.
Побратими згадують його як людину, яка навіть у найважчі моменти не втрачала почуття гумору. Він був доброзичливим, відкритим і щирим. У мирному житті захоплювався хокеєм, умів грати на піаніно, любив музику та футбол.
У загиблого захисника залишилися донька Маша, дружина Анна, мати Галина та сестра Вероніка.
На війні загинув воїн з Кривого Рогу Андрій Моторний
Андрій Моторний, 50-річний житель Кривого Рогу, загинув, захищаючи Україну на Херсонському напрямку.
У мирному житті працював на підприємстві ArcelorMittal, був люблячим батьком і чоловіком, а також цікавився мистецтвом.